“BentornAti in Serie A“. Questo il tweet della Lega Serie A per festeggiare il ritorno nel massimo campionato dei ciociari, con tre giornate di anticipo, dopo la vittoria contro la Reggina per 3-1 arrivata stasera con le firme di Borrelli, Insigne e Caso. Il Frosinone mancava nella massima serie italiana dalla stagione 2018-2019.

Foto: Instagram Serie A