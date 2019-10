La Serie A piange Giorgio Squinzi: tutti i messaggi di cordoglio

Una grande e commossa reazione del mondo dello sport alla notizia della morte del patron del Sassuolo e numero uno della Mapei, Giorgio Squinzi. Tanti club, dall’Inter al Napoli, dalla Samp alla Roma, dalla Fiorentina al Bologna e al Verona, hanno pubblicato un messaggio di cordoglio sui propri canali. E non poteva mancare quello del “suo” Milan, la squadra di cui è stato tifoso. Il Toro ha sottolineato il suo essere “grande imprenditore e grande uomo di sport”, la Lega come il club neroverde abbia “saputo affermarsi in Serie A rappresentando al meglio i valori dello sport”. Francesco Acerbi, che è arrivato alla Lazio dopo cinque stagioni al Sassuolo, ha scritto il seguente post su Twitter: “Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. Grazie Presidente Squinzi”. Anche Boateng ha voluto ricordarlo sui social: “Rest in heaven president! Grazie per tutto”. Di seguito i messaggi di cordoglio:

Il Presidente Gaetano Micciche', anche a nome dell'Amministratore Delegato Luigi De Siervo e di tutte le Societa' della Lega Serie A, esprime le piu' sentite condoglianze ai famigliari e a tutto il @SassuoloUS per la scomparsa di Giorgio Squinzi.https://t.co/OKrU7kbXw2 — Lega Serie A (@SerieA) October 2, 2019

Giorgio Squinzi, un grande uomo d'industria e sport, un dirigente illuminato e appassionato, da ricordare e onorare. Il cordoglio di tutto il Milan è commosso e rispettoso nei confronti del presidente del Sassuolo. Sentite e sincere condoglianze rossonere alla sua famiglia. pic.twitter.com/r08b7V4sT8 — AC Milan (@acmilan) October 2, 2019

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Squinzi per la scomparsa del caro Giorgio. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 2, 2019

Ci lascia un uomo straordinario che le strade del calcio mi hanno fatto incontrare e che, come un papà, mi ha accolto nella sua magnifica famiglia neroverde. Le ho voluto un gran bene, dott. #Squinzi, e le sarò per sempre riconoscente. Ad Adriana e ai figli le mie condoglianze. pic.twitter.com/1678lzw6Us — Eusebio Di Francesco (@MisterDiFra) October 2, 2019

Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato.

Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore.

GRAZIE Presidente#squinzi pic.twitter.com/WvDCjnxO0L — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) October 2, 2019

🙏 La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, Presidente del @SassuoloUS, e si uniscono al dolore della famiglia pic.twitter.com/zz6yzHFDVd — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 2, 2019

Il Presidente Commisso e tutta l’#ACFFiorentina esprimono il più sentito cordoglio e le più sincere condoglianze alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del @SassuoloUS Giorgio Squinzi, uomo di grande umanità e dirigente di riferimento per tutta l’imprenditoria italiana — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 2, 2019

Il Presidente Urbano Cairo, insieme a tutto il Torino FC, si stringe commosso intorno alla famiglia Squinzi, alla Mapei ed al Sassuolo Calcio per la scomparsa del Cavalier Giorgio, grande imprenditore e grande uomo di sport. pic.twitter.com/qR2uIaMpmu — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 2, 2019

L’#ASRoma si unisce al dolore di tutto il @SassuoloUS per la scomparsa di Giorgio Squinzi — AS Roma (@OfficialASRoma) October 2, 2019

Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, grande imprenditore e uomo di sport. Alla sua famiglia e all’U.S. Sassuolo le nostre più sentite condoglianze — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) October 2, 2019

Il Presidente Massimo Cellino e la Societa Brescia Calcio si uniscono al dolore della famiglia del Presidente del Sassuolo Squinzi ed esprimono le più sentite condoglianze. — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) October 2, 2019

Foto: Twitter ufficiale Milan