La Serie A in onda sulle frequenze radio: c’è il bando ufficiale

La Serie A dovrebbe lanciare un nuovo progetto che, presumibilmente, vedrà la luce già durante questa stagione. Si tratta infatti di un canale radio, con streaming anche attraverso il sito ufficiale, che dovrebbe coprire le stagioni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. Il palinsesto dovrebbe essere formato da contenuti live giornalieri e trasmissioni dedicate alle diverse competizioni in atto, oltre alla presenza di podcast. La procedura dovrebbe però essere divisa in tre fasi, inizialmente infatti dovrà essere presentata una manifestazione di interesse di natura non vincolante, entro le ore 10.00 del 31 gennaio 2023. Dopodiché si procederà alla presentazione delle offerte vincolanti ed una negoziazione tra Lega Service e gli offerenti, quest’ultima sarà la terza fase.

foto: account Facebook ufficiale Serie A