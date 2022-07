La Serie A degli svincolati, quante occasioni di mercato

La Serie A è pronta a ripartire. In questi giorni si stanno definendo i primi acquisti di mercato per le 20 squadre di A. Tra i tanti nomi che circolano però ci sono anche gli svincolati. Tutti coloro che hanno visto il proprio contratto scadere e che hanno deciso di provare una nuova esperienza. Una lista lunghissima che vede tanti campioni, alcuni dei quali in attesa di ufficialità, vedi Kessie, tanti altri con la valigia in mano ma senza una destinazione certa. Tra questi molti hanno delle trattative avviate con i club, ma ancora non ufficiali e per questo sono inseriti nella lista. Ecco tutte le occasioni di mercato. Quanta qualità.

Portieri

David Ospina (Napoli)

Thomas Strakosha (Lazio)

Antonio Mirante (Milan)

Francesco Bardi (Bologna)

Samir Ujkani (Empoli)

Eugenio Lamanna (Monza)

Antonio Santurro (Udinese)

Gabriel (Lecce)

Difensori

Alessio Romagnoli (Milan)

Patric (Lazio)

Luiz Felipe (Lazio)

Kevin Malcuit (Napoli)

Faouzi Ghoulam (Napoli)

Maya Yoshida (Sampdoria)

Davide Santon (Roma)

Cristian Ansaldi (Torino)

Federico Peluso (Sassuolo)

Stefan Strandberg (Salernitana)

Riccardo Fiamozzi (Empoli)

Jordan Lukaku (Lazio)

Alessandro Crescenzi (Cremonese)

Marvin Zeegelaar (Udinese)

Jorge Silva (Lazio)

Centrocampisti

Franck Kessie (Milan)

Federico Bernardeschi (Juventus)

Matias Vecino (Inter)

José Callejon (Fiorentina)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Filip Djuricic (Sassuolo)

Tomas Rincon (Torino)

Diego Perotti (Salernitana)

Jacopo Sala (Spezia)

Daniel Bessa (Hellas Verona)

Cristiano Lombardi (Lazio)

Petar Micin (Udinese)

Nicolas Viola (Bologna)

Antonino Ragusa (Lecce)

Attaccanti

Paulo Dybala (Juventus)

Andrea Belotti (Torino)

Dries Mertens (Napoli)

Sebastian Giovinco (Sampdoria)

Ilija Nestorovski (Udinese)

Federico Santander (Bologna)

Diego Falcinelli (Bologna)

Foto: Twitter Juventus