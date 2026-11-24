La Serie A comanda l’Europa: è il campionato con più gol segnati in questo inizio di stagione

24/11/2026 | 16:50:11

Combattuta, spettacolare e avvincente: la Serie A è il miglior campionato d’Europa in questo inizio di stagione. I numeri parlano chiaro e danno l’idea di un netto cambiamento, incentrato sempre più su squadre che giocano a viso aperto, indipendentemente dall’avversario. Nelle prime 12 giornate sono stati realizzati ben 379 gol, 10 in più rispetto a quanto fatto da La Liga. Segue la Bundesliga a quota 305, la Premier League, a sorpresa a 303 e, infine, la Ligue 1 a 292. Il dato che fa più riflettere, però, è lo scarto di reti paragonate alla stagione 2025/26, ovvero la scorsa. Allo stesso punto, dunque alla 12esima giornata, erano stati siglati appena 279 gol, 100 in meno rispetto a quanto fatto in questo campionato. Ma non solo, perché è il dato più alto degli ultimi sette campionati di Serie A: 2024/2025: 330

2023/2024: 302; 2022/2023: 310; 2021/2022: 360; 2020/2021: 376.

Foto: X Roma