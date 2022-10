La Serie A celebra l’asso del Napoli: “Ehi Treccani, avete una definizione per Kvaratskhelia?”

Kvicha Kvaratskhelia continua a incantare la Serie A con le sue giocate. Nel successo del Napoli contro il Bologna, il georgiano ha fornito l’ennesima prestazione da incorniciare propiziando il secondo gol degli uomini di Spalletti e servendo l’assist a Osimhen per il 3-2 finale. L’account ufficiale Twitter della Serie A ha reso omaggio a Kvaratskhelia con un post ironico: “Ehi Treccani, avete per caso una definizione per Kvaratskhelia? Grazie”.

foto: Instagram Napoli