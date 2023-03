La Serie A brilla nella notte europea: tripletta di Lukaku, Maignan ipnotizza Depay. Vlahovic a segno e Ibra record breaker

La Serie A è stata “protagonista” in questa sera di qualificazioni per il prossimo Europeo che si terrà nel 2024 in Germania. Nella sfida tra Svezia e Belgio, il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku si è preso l’intera scena calando la tripletta decisiva. Una partita che ha visto tornare a vestire la maglia della Nazionale svedese Zlatan Ibrahimovic (41 anni e 172 giorni) che, subentrando nella ripresa, è divenuto il calciatore più anziano a scendere in campo in una partita valida per le qualificazione a un Europeo. Nel poker della Francia all’Olanda c’è stato spazio anche per Mike Maignan che ha ipnotizzato Memphis Depay dal dischetto, togliendo la possibilità agli olandesi di fare, almeno, il gol della bandiera. Infine, Dusan Vlahovic ha trovato la via del gol nella vittoria per 2-0 della Serbia sulla Lituania.

Foto: Twitter Inter