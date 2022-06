La Serie A accoglie la prima donna arbitro, la livornese Ferrieri Caputi

La Serie A pronta ad una svolta storica. Per la prima volta infatti, ad arbitrare un incontro del massimo campionato italiano ci sarà una donna. Si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, livornese, laureata in sociologia. Fa parte del Can C e dal primo luglio verrà arruolata al gruppo di A e B. La trentunenne è anche arbitro internazionale e lo scorso dicembre ha arbitrato una partita di Coppa Italia con una squadra di A, il Cagliari, protagonista. In quell’occasione annullò con l’ausilio del var tre gol.