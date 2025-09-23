La serata degli opposti: Donnarumma premiato miglior portiere. Nel frattempo Chevalier faceva una papera decisiva

23/09/2025 | 11:53:16

La serata degli opposti in casa PSG. Da un lato Gigio Donnarumma, ormai passato del club, dall’altro il presente, Lucas Chevalier. Il portiere azzurro, passato al Manchester City dopo un’estate rumorosa e un addio non semplice a Parigi, vinceva il Premio Yashin alla serata del Pallone d’Oro. Un premio vinto grazie alle prodezze che valsero al PSG l’avanzamento fino alla finale di Champions.

Dall’altra il suo erede, Chevalier, in campo con il PSG a Marsiglia. Una papera decisiva che valeva la sconfitta nello scontro diretto ai parigini. L’ex portiere del Lilla deve cominciare a comprendere come non sia facile prendere il posto di Gianluigi Donnarumma. Soprattutto dopo una serata come quella di ieri, quando il portiere italiano è stato premiato come migliore al mondo a Parigi, mentre lui faceva perdere il Psg a Marsiglia con un erroraccio da tre in pagella, voto datogli dall’Equipe e Le Parisien.

Per carità, tutti sbagliano, anche Donnarumma ha commesso tanti errori, ma la serata di ieri è stata eloquente e chissà, se sotto sotto, Gigio, avrà anche sorriso e se il presidente Al Khelaifi non avrà maledetto chi gli ha consigliato di cederlo.

Foto: sito Manchester City