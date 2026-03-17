La serata da sogno di Bove: il centrocampista torna al gol dopo il malore

17/03/2026 | 23:25:04

La serata da sogno di Edoardo Bove. 31 giorni dopo il ritorno in campo, 471 dal malore, l’ex Roma e Fiorentina ha firmato la sua prima rete inglese con il Watford, nel 3-1 al Wrexham, nella gara di, Championship, la seconda divisione inglese nella quale stasera si giocavano due partite di recupero della 36a giornata. Il centrocampista classe 2002 ha segnato il suo primo gol inglese nei minuti di recupero, fissando il risultato finale sul 3-1 per la sua squadra. Una bella soddisfazione dopo quel malore del 1 dicembre 2024, l’anno di assenza dai campi e ora la gioia.

Foto: Instagram personale