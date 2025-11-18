La Scozia sogna il Mondiale: McTominay in rovesciata per ora decide contro la Danimarca. Anche la Bosnia-Erzegovina a 45 minuti dall’impresa

18/11/2025 | 21:39:59

Conclusi i primi tempi delle ultime gare di qualificazione al Mondiale. Per ora la copertina c’è solo di un uomo. Scott McTominay è subito protagonista nella sfida tra Scozia e Danimarca, che vale il primato nel Gruppo C: il centrocampista del Napoli ha firmato una meravigliosa rete in rovesciata, salendo in cielo su un cross di Doak dalla destra. Un gol che per ora trascina i britannici al Mondiale, ai danni proprio dei danesi che però hanno avuto diverse palle gol per pareggiare. E’ tutto ancora aperto a Glasgow.

Sogna clamorosamente anche la Bosnia-Erzegovina che sta vincendo in Austria lo scontro diretto. Per ora decide Tabaković al 12′. Austria in difficoltà ma nel finale si è vista annullare un gol. Tutto apertissimo.

Foto: Instagram personale