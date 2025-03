La scalata di Carrilo: dal campionato Messicano all’Eredivisie

Carrillo attaccante messicano classe 2006, è stato prelevato dal Feyenoord per prendere il posto di Gimenez che nel corso del mercato invernale ha lasciato gli olandesi per trasferirsi al Milan. L’attaccante muove i primi passi nel calcio nel settore giovanile del Santos Laguna, per poi esordire in prima squadra nel febbraio del 2024. Nella Liga Mx, colleziona 18 partite mettendo segnando un gol nel match contro l’América. Debutta in Eredivisie il 22 febbraio del 2025, entrando al 65 minuto della sfida contro l’Almere City. Poco dopo il 15 marzo, viene schierato titolare nella partita dell’Under-21 del Feyenoord, segnando così il suo adattamento al calcio europeo. Centravanti dotato di un’ottima fisicità e con fiuto del gol, regge anche i confronti fisici favorendo il lavoro di squadra.

Foto: Instagram Feyenoord