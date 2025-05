La Sampdoria retrocede, Roberto Mancini cita Paolo Mantovani

14/05/2025 | 20:15:07

La Sampdoria per la prima volta nella sua storia è retrocessa in Serie C, fatale il pareggio per 0 a 0 contro una Juve Stabia già sicura di un posto ai playoff. Una Sampdoria che ha vanificato la vittoria ottenuta contro la Salernitana e condannata dall’errore sotto porta da M’Baye Niang che ha di fatto tolto ogni speranza di permanenza in B dei blucerchiati. Sui social, dopo la retrocessione della Sampdoria è arrivato anche il commento di Roberto Mancini che ha citato il presidente Paolo Mantovani.

Foto: Instagram Mancini