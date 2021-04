La Sampdoria incontra una delegazione dell’ospedale pediatrico Gaslini: l’iniziativa per Pasqua

Una volta si diceva: “Se Maometto non va alla montagna, allora la montagna va da Maometto”. Oggi si potrebbe trasformare il detto con “Se la Samp non può andare a fare visita ai pazienti dell’ospedale pediatrico Gaslini, sono i pazienti che vanno a trovare la Samp”. O meglio, una piccola rappresentativa. Cinque bambini, nel pieno rispetto delle misure anti-contagio, hanno ricevuto dalle mani di Fabio Quagliarella e compagni le uova da distribuire per tutti i reparti del Gaslini.

Foto: Samp Instagram