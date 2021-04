La Samp ribalta il Verona, da 0-1 a 3-1. A Crotone fa tutto De Paul, doppietta e poi espulsione

Due anticipi delle 15.00 in questa 31a giornata di Serie A 2020-21: al Ferraris la Sampdoria ospita l’Hellas Verona, il Crotone sfida l’Udinese allo Scida.

Partono meglio gli scaligeri che trovano il vantaggio dopo 13′, Lazovic pennella un bel calcio di punizione sul quale Audero può solo toccare. Nella ripresa cambia la musica e Jankto pareggia al 46′, sfiorando la doppietta nei minuti successivi a tu per tu con Silvestri, poi Gabbiadini su rigore porta in vantaggio i blucerchiati al 72′.

Nel finale la chiude Thorsby, punendo l’errore di Silvestri e fissando lo score sul 3-1 all’82’. Doppia chance per il Verona nel recupero, palo di Dawidowicz e poi sul secondo tentativo Audero ha un ottimo riflesso negando il gol del 2-3.

Allo Scida la gara del Crotone parte in salita con il destro di De Paul che fa 1-0 al 41′, Simy su rigore pareggia al 68′ ma l’argentino porta ancora avanti i bianconeri con una grande giocata: controlla bene sul cross di Pereyra, salta Cuomo e poi batte Cordaz con freddezza. Palo dei rossoblù nel finale con Simy, sugli sviluppi dell’azione fallisce un facile tap-in Riviere. Espulso De Paul al 90′ per un brutto intervento su Molina.

Foto: sito Udinese