La Samp non va oltre il pareggio: Caputo e Murillo a segno nel 2-2 contro l’Adana Demirspor

Dopo la vittoria per 5-0 contro i TS Galaxy FC, la Sampdoria di Dejan Stankovic non va oltre il pareggio contro l’Adana Demirspor. A segno per la squadra genoana Murillo e Caputo, che ribaltano l’1-0 iniziale siglato da Yildiz. Nel secondo tempo, all’ultima azione della partita, pareggia Gokhan Inler, ex conoscenza della Serie A, specialmente del Napoli. Pareggio dal sapore agrodolce per la Sampdoria.

Foto: Instagram Caputo