La Samp non riesce a vincere in casa, punto d’oro per la Salernitana: 0-0 a Marassi

Una vittoria avrebbe cambiato le prospettive della Sampdoria. Un pareggio invece fa comodo alla Salernitana: finisce 0-0 il match del Ferraris. Al 12′ la prima grande occasione per i granata, ma Candreva spreca l’ottimo filtrante di Kastanos centrando in pieno Audero, bravo a restare in piedi fino all’ultimo sul tentativo del numero 87 degli ospiti. Dopo l’occasione per gli uomini di Paulo Sousa, la Sampdoria inizia a prendere coraggio e aumenta i giri del motore. E al 23′ arriva la doppia occasione per passare in vantaggio prima con Leris che trova l’opposizione di Ochoa e, sugli sviluppi della stessa azione, Augello non centra la porta. Al 29′ è ancora la Samp a rendersi pericolosa, ma Ochoa risponde presente sul tiro di Zanoli. Al 32′ torna rendersi pericolosa la Salernitana con il tentativo di Sambia su calcio di punizione, ma Audero non si fa sorprendere sul proprio palo. La ripresa segue il rullino della prima parte di gara: è lotta tra le due compagini. Ma la squadra di Paulo Sousa cerca più di gestire che affondare, la Samp, invece, ha cercato di trovare il gol che sarebbe valsa la prima vittoria casalinga. Ma al Ferraris la partita termina con il punteggio inchiodato sullo 0-0. Buon punto per la Salernitana che esce indenne a Marassi portandosi a quota 25 punti. I blucerchiati, invece, rimandano l’appuntamento con i primi tre punti tra le mura amiche e restano all’ultimo posto a quota 12 punti.

Foto: Instagram Salernitana