La Samp non convoca Praet, c’è sempre il Leicester

La Sampdoria affronterà oggi lo Spezia in amichevole, ma lo farà senza Dennis Praet. Il centrocampista belga non è infatti stato inserito nella lista dei convocati stilata per l’occasione da Eusebio Di Francesco, campanella d’allarme per i tifosi blucerchiati. Prosegue infatti la trattativa tra il giocatore e il Leicester, con le Foxes intenzionate a portare il vecchio pupillo di Giampaolo in Premier League.

Foto: twitter ufficiale Sampdoria