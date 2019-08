La Sampdoria ha reso noto l’elenco dei numeri scelti dai calciatori in rosa, ma all’interno non è presente Jacopo Sala. Il duttile difensore classe 1991 ex Chelsea e Amburgo, come raccontato in esclusiva nel pomeriggio, a questo punto è sempre più vicino al Parma di Roberto D’Aversa.

Foto: Sampdoria Facebook