La Salernitana si sblocca: Djuric entra e stende il Genoa

La Salernitana festeggia il primo successo in Serie A. I granata hanno battuto 1-0 all‘Arechi il Genoa, in una partita non bellissima, condizionata da tantissimi infortuni da una parte e dall’altra, che i campani hanno vinto con determinazione e forza di volontà.

Decisivo un gol di Milan Djuric, al 66′, con un colpo di testa su calcio d’angolo. Al 92′, miracolo di Belec a mantenere il risultato.

La Salernitana si sblocca, sale a 4 punti, appaiando lo Spezia e lasciando l’ultimo posto al Cagliari fermo a 3.

Foto: Twitter Serie A