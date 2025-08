La Salernitana saluta Bradaric: ufficiale il trasferimento al Verona

03/08/2025 | 17:09:35

Bradaric è un nuovo calciatore del Verona, dopo il prestito dei mesi scorsi è arrivata anche l’ufficialità. Questo il comunicato dei veneti riguardo alla cessione: “Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da Unione Sportiva Salernitana 1919 l’esterno sinistro croato Domagoj Bradaric. Il calciatore si legherà al Club gialloblù fino al 30 giugno 2028”. Questo invece il saluto della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona FC per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’99 Domagoj Bradarić. Il club ringrazia il calciatore per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

FOTO: X Verona