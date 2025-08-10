La Salernitana piega la Reggina (1-0) e vince il trofeo Angelo Iervolino
10/08/2025 | 22:46:32
La Salernitana trionfa la IV edizione del Trofeo Angelo Iervolino grazie al successo di misura contro la Reggina allo stadio Arechi: il gol decisivo lo sigla Achik al 51′. Rete nata sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Villa, il pallone spunta sul secondo palo dove c’è il marocchino lasciato solo, il suo tiro si rivela preciso e decisivo, con Barillà non riesce a intervenire e salvare la porta.
Salernitana: Donnarumma, Capomaggio, Achik (19’ st Cirillo), Varone (31’ st Di Vico), Inglese (13’ st Knezovic), Villa, Coppolaro (1’ st De Boer), Matino (41’ pt Ferrari), Anastasio, Cabianca, Iervolino (13’ st Ubani). All. Giuseppe Raffaele
A disposizione: Guacci, Cevers, Liguori, Vuillermoz, Boncori.
Reggina: Lagonigro (42’ st Boschi), Blondett (28’ st Adejo), Ferraro (42’ st Chirico), Ragusa (28’ st Grillo), Barilla’ (12’ st Correnti), Edera (42’ st Pellicano’), Lanzillotta (1’ st Palumbo), Laaribi (37’ Salandria), Fomete (12’ Distratto), Girasole D. (37’ st Girasole R.), Porcino (28’ st Zenuni) . All. Bruno Trocini