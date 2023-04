La Salernitana ferma il Napoli. I tifosi granata festeggiano fuori dall’Arechi

Al termine del derby campano finito 1-1 grazie ai gol di Dia e Oliveira. I tifosi ospiti hanno festeggiato all’esterno dello stadio “Arechi”, con cori e sfottò verso la squadra di Luciano Spalletti. La Salernitana infatti è la prima volta che non esce sconfitta da uno scontro con il Napoli da quando è risalita in Serie A. I tifosi ora attendono il ritorno in città dei calciatori per festeggiare con loro un pareggio storico.

Foto: IMG_5278