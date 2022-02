La Salernitana esonera Colantuono. Mega offerta a Pirlo, pronto Nicola

La Salernitana ha deciso di esonerare Stefano Colantuono: due pareggi consecutivi non sono bastati, non c’era fiducia e Walter Sabatini aveva fatto capire che sarebbe passato alla fase operativa. Forse bisogna farlo prima, comunque la Salernitana ha deciso e vuole una svolta completa. Una notizia anticipata prima dell’ora di pranzo da Sportitalia, con la mega proposta fatta ad Andrea Pirlo: quattro anni di contratto. L’allenatore, ancora sotto contratto con la Juve, non ha dato una risposta definitiva. Se dovesse prendere ancora tempo, la panchina sarebbe affidata a Davide Nicola che ha già detto sì.

Foto: Twitter Salernitana