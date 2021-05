La Salernitana è in Serie A! Spal fuori dai playoff. Il Cosenza retrocede

Dopo 22 anni la Salernitana centra una storica promozione in Serie A. La compagine granata vincendo all’ultima giornata a Pescara, ha chiuso al secondo posto in classifica, strappando il pass per la massima serie. Decisivo un rigore di Andrè Anderson al 67′, il raddoppio di Casasola al 71′.

Il tris lo ha calato l’ottimo Tutino all’81’. Salernitana che ha chiuso con 69 punti, a -4 dall’Empoli capolista, con 46 gol fatti e 34 subiti.

Salernitana che ha staccato di 5 punti il Monza, che ha chiuso con 64 punti e che è destinato ai playoff. Grande festa a Salerno che festeggia la terza promozione in Serie A della compagine granata nella sua storia.

Nello scontro diretto per la salvezza, il Pordenone batte il Cosenza 2-0 e si salva, condannando i calabresi alla Serie C. Playout che non si faranno. Decisivi i gol di Butic al 78′ e Bogliaco al 93′.

La vittoria del Brescia a Monza, condanna la SPAL a restare fuori dai playoff. Il Brescia, con una grande rimonta, entra nel lotto delle squadre che si giocheranno la Serie A. La SPAL, nonostante gli stessi punti di Chievo e Brescia, resta fuori per la differenza reti negli scontri diretti.

Questi tutti i risultati:

Chievo-Ascoli 3-0

Cittadella-Venezia 1-1

Empoli-Lecce 2-1

Vicenza-Reggiana 2-1

Monza-Brescia 0-2

Pescara-Salernitana 0-3

Pisa-Entella 3-2

Pordenone-Cosenza 2-0

Reggina-Frosinone 0-4

Spal-Cremonese 1-0