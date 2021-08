La Salernitana batte il Palermo in amichevole: a segno Kristoffersen e Coulibaly

Successo in amichevole per la Salernitana che ha vinto 2-1 contro il Palermo nell’amichevole disputata quest’oggi a San Gregorio Magno. A segno per i granata l’attaccante Kristoffersen, che al ’18 ha insaccato a porta vuota dopo una prima conclusione respinta dal portiere, e il centrocampista Coulibaly che al ’65 ha firmato il raddoppio. Per i rosanero la rete è stata realizzata da Silipo su calcio di rigore al ’75. Sicuramente Fabrizio Castori, tecnico dei campani, avrà avuto delle buone indicazioni da questa sfida per preparare al meglio la squadra in vista della Serie A.

Fine Primo Tempo

Palermo – Salernitana 0 – 1

Reti: 18′ pt Kristoffersen.#PalermoSalernitana #macteanimo pic.twitter.com/V5f5buXLOo — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 1, 2021

⏱ Risultato Finale 🇱🇻

Palermo – Salernitana 1 – 2

Reti: 18′ pt Kristoffersen (S), 20′ st Coulibaly (S), 30′ st rig. Silipo (P).#PalermoSalernitana #macteanimo pic.twitter.com/RgHR2YrOQS — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 1, 2021

FOTO: Twitter Salernitana