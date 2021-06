La Russia perde Zhirkov per infortunio. Il comunicato della federazione

L’Europeo perde un altro protagonista, si tratta del russo Yuri Zhirkov. L’esterno si è infortunato durante la sfida contro il Belgio alla coscia, un trauma muscolare che non potrà essere guarito in brevi tempi. Così la Russia ha comunicato l’addio di Zhirkov alla competizione: “Yuri Zhirkov non giocherà più a UEFA EURO 2020. Il giocatore ha subito un infortunio a uno dei muscoli della coscia nella partita con il Belgio. Data la gravità dell’infortunio, lo staff tecnico ha deciso di liberare il giocatore. Il resto dei calciatori si sta preparando per la sfida di domani contro la Finlandia”.

Foto: Twitter Fifa Word Cup 2018