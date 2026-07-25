La Russa: “Prendere Pirlo è un salto nel buio. Pensavo Conte o Mancini”

25/07/2026 | 14:51:24

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto telefonicamente all’ANSA, ha commentato la querelle Guardiola – Nazionale, dando il suo punto di vista sulla scelta di Pirlo come CT.

“Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest’ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo CT azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona. Certo, sono un tifoso dell’Italia e Pirlo è stato un grande campione: ma come allenatore è un salto nel buio. Dopo il ballon d’essai mediatico di Guardiola non vorrei che la montagna avesse partorito un topolino, il topolino Pirlo. Pensavo che la scelta fosse Conte o Mancini”.

Foto: Sportitalia