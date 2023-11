La Russa: “Avrei voluto fare il ministro dello sport per andare contro la Juve”

Durante un’intervista presso la Fondazione Stelline di Milano, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha rivelato il suo iniziale desiderio di diventare Ministro dello Sport, cercando un ruolo che gli avrebbe permesso di riposarsi e divertirsi. La decisione, tuttavia, è stata influenzata dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha declinato la sua proposta.

La Russa ha scherzato sul fatto che la sua aspirazione non era motivata dall’adesione alla squadra di calcio dell’Inter, come ironicamente affermato da Meloni, ma piuttosto da un desiderio di ‘andare contro la Juve‘. Questa dichiarazione leggera mostra il lato umoristico del presidente del Senato, che ha poi accettato la carica attuale, anche se inizialmente aveva in mente un’alternativa più rilassante e divertente nel mondo dello sport.

Le sue parole: “Volevo fare una cosa diversa, volevo fare il ministro dello Sport, così mi sarei riposato e anche divertito. Giorgia Meloni mi ha detto di no e ho fatto il presidente del Senato, ma non lo volevo fare per l’Inter, come ha detto Giorgia, ma per andare contro la Juve”.

Foto: Sportitalia