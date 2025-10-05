La Roma vola, vince in rimonta a Firenze (2-1) e resta al primo posto. Poker del Bologna al Pisa

05/10/2025 | 17:00:32

Concluse le gare delle 15 in Serie A. La Roma vola, vince in rimonta a Firenze (2-1) e resta al primo posto. Al Franchi vincono i giallorossi. I viola partono forte, al 14′ assist di Nicolussi Caviglia per il primo gol di Kean in campionato. Ma la Roma quest’anno non concede regali e la ribalta in pochi minuti. Soulé al 22′ trova il pareggio con un bellissimo sinistro a giro, al 30′ arriva il 2-1 di Cristante, corner di Soulé, il centrocampista anticipa tutti di testa sul primo palo. Fiorentina vicina al pareggio con un palo di Kean nel finale di tempo.

Nella ripresa, la Fiorentina prova il tutto per tutto per cercare di pareggiare la gara. Entra anche Piccoli che di testa fallisce una buona occasione. Al 75′ ancora Piccoli si inventa un tiro clamoroso da fuori: traversa clamorosa! All’82’, Gosens si mangia il gol del pareggio! Cross affilato dalla destra di Fortini. Gosens calcia da solo col mancino davanti alla porta. Palla clamorosamente alta. Dybala al 90′ può mettere il punto esclamativo sulla gara, para De Gea. Finisce 2-1 per la Roma che resta al comando, con 15 punti, al momento solitario in attesa di Napoli e Milan. La Fiorentina resta a 3, ancora non vince e soprattutto 3 sconfitte di fila in casa.

Al Dall’Ara di Bologna, i padroni di casa in grande spolvero abbattono il Pisa 4-0. La sblocca Cambiaghi al 24′ con una bella azione corale. Al 36′ resta in 10 il Pisa per il rosso a Tourè per un fallo da ultimo uomo e chiara occasione da gol. Dalla punizione, calcia Moro che insacca il 2-0 al 38′. Al 40′ arriva il tris di Orsolini.

Nella ripresa, arriva subito il 4-0 di Odgaard al 53′. Il Bologna si risolleva, sale a 10 punti, Pisa a 2, ultimo.

Foto: sito Roma