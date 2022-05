La Roma vince la Conference League! Decisivo il gol di Zaniolo

È terminata la finale di Conference League, con la Roma che alza la coppa al cielo di Tirana. Decisivo il gol nel primo tempo di Zaniolo, con un guizzo decisivo.

Dopo 45′ bloccati, la seconda metà di finale è stata molto divertente. Gli olandesi sono andati subito vicini al pari, con un doppio palo prima di Mancini nel tentativo di anticipare Dessers e poi di Malacia con un bolide dalla distanza. Nell’occasione provvidenziale Rui Patricio. Il Feyenoord ha continuato a cercare il pari, ma la Roma ha tenuto botta con una difesa di ferro. Al 67′ Mourinho ha inserito Spinazzola e Veretout per Zalewski e Zaniolo. Proprio il francese al 73′ è andato a un passo dal raddoppio con una conclusione dalla distanza deviata da Biljow in tuffo. All’82’ ancora Roma con Pellegrini, ma il suo diagonale è parato dal portiere degli olandesi. Non succede più nulla di significativo: l’Italia torna a trionfare in Europa 12 anni l’ultima volta.

FOTO: Facebook Roma