La Roma vince ad Ibrox: 2-0 in casa dei Rangers. Il Bologna (in 10), non supera il Brann: è 0-0 al Dall’Ara

06/11/2025 | 22:55:24

Concluse le gare delle 21 delle italiane impegnate in Europa League. Gran bella Roma a Glasgow, ad Ibrox, in casa dei Rangers. I giallorossi vincono 2-0. La Roma la sblocca al 13′ con Soulé su azione di calcio d’angolo. Il raddoppio al 36′ con Pellegrini, azione di Dovbyk che serve il centrocampista che di piatto insacca il 2-0. Roma che ha sfiorato anche il tris, in un primo tempo dominato. Nella ripresa, la Roma gestisce bene, senza soffrire più di tanto. Dovbyk fallisce anche la palla del 3-0. Finisce in gestione la compagine di Gasperini, la Roma vince 2-0 e sale a 6 punti in classifica. I Rangers rimangono a zero punti.

Finisce 0-0 a Bologna, con i padroni di casa (in 10 per tanti minuti) che si fermano contro il Brann. Al Dall’Ara il Bologna fa la partita ma commette una ingenuità. Al 23′ fallo di Lykogiannis su un avversario. Per l’arbitro è rosso diretto, anche se i dubbi sono tantissimi. Bologna che regge bene anche in 10 e sfiora anche la rete nel finale di tempo con Bernardeschi. Nella ripresa, Italiano si gioca il tutto per tutto. Il Bologna chiude in assalto la gara ma non riesce a superare gli Scandinavi. Finisce 0-0, con il Bologna che sale a 5 punti.

Foto: sito Roma