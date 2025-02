La Roma vince a Parma con la perla su punizione di Soulé: 1-0. Espulso Leoni

La Roma vince in casa del Parma: 1-0, decide la rete di Soulé. L’episodio chiave della gara arriva al 30′. Grande imbucata di Shomurodov per Soulé che buca la difesa dei padroni di casa, l’argentino si invola a tu per tu con Suzuki ma Leoni commette fallo. L’arbitro concede il calcio di rigore, ma dopo la revisione del VAR viene assegnata una punizione dal limite dell’area e viene espulso Leoni. Soulé si prende il pallone per andare a calciare la punizione dal limite e con una morbida pennellata batte Suzuki. Cambi suecchia inserisce Almqvist al posto di Keita, mentre in casa Roma Nelsson e Pellegrini rilevano Mancini e Koné. Ci si aspetta una reazione del Parma e invece la Roma rischia di chiudere i giochi già poco dopo la fine dell’intervallo: siamo al 52′, quando Suzuki veste i panni della saracinesca prima respingendo il tiro di Soulé e poi – soprattutto – tenendo sulla linea di porta il tapin a botta sicura di Salah-Eddine. La squadra di Ranieri però non chiude il match, sfiorando lo 0-2 con Pellegrini (ottimo ancora una volta Suzuki) e Soulé (sinistro finito fuori di poco). Il mancato colpo del ko non si rivela fatale per Ranieri e i suoi uomini che, grazie ai 3 punti ottenuti in terra emiliana, si portano a -4 da Milan e Bologna (che hanno una partita in meno). Parma terzultimo, sempre con un punto di svantaggio sull’Empoli

Foto: Instagram Soulé