La Roma va sotto con il Vitesse, Abraham al 91’ regala la qualificazione ai quarti di Conference

Tanta sofferenza per la Roma di José Mourinho, che dopo il pari rimediato in extremis nell’ultima giornata di campionato fatica parecchio anche nel ritorno degli ottavi di Conference League disputato all’Olimpico contro il Vitesse. Dopo una partita sottotono, in ogni caso, la formazione giallorossa ha evitato i tempi supplementari e centrato il passaggio del turno grazie ad una rete nel finale firmata da Tammy Abraham, lesto a fiondarsi su un pallone appoggiato al centro da Rick Karsdorp.

Il gol dell’inglese vale l’1-1, dopo che la squadra di Mourinho era passata in svantaggio a causa di una rete messa a segno da Maximilian Wittek. Gli olandesi avevano avuto anche le occasioni per sfiorare un clamoroso raddoppio, ma la poca precisione in fase offensiva ha impedito una marcatura che avrebbe rischiato di mettere una pietra tombale sulle ambizioni capitoline. Roma dunque ai quarti, ma per andare avanti servirà più lucidità.

Foto: Twitter Conference League