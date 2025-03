La Roma trova la settima vittoria di fila: 1-0 al Lecce, decide Dovbyk

La Roma trova la settima vittoria consecutiva in campionato: 1-0 al Lecce, decide Dovbyk. La prima grande occasione arriva al 7′ ed è per gli ospiti. Lancio lungo di Svilar per Angelino. Falcone e Giulbert non si intendono e si scontrano lasciando il pallone per Angelino. L’esterno calcia a porta vuota ma non trova lo specchio della porta. Imprecisione che si ripete per gli uomini di Ranieri, con Kone disposizione un rigore in movimento e calcia addosso a Falcone. Il Lecce, dal canto suo, appena può riparte e a sua volta crea un paio di situazioni pericolose: prima Helgason calcia da fuori area di poco sul fondo e poi Gallo trova una grande risposta di Svilar

La prima occasione nella ripresa arriva al 67′: sugli sviluppi di un corner, Mancini sfrutta una sponda di testa di Dovbyk e insacca a due passi dalla porta. La rete del possibile 0-1 però, dopo una lunga revisione al Var, viene annullata per fuorigioco. La squadra ospite però cresce in intraprendenza offensiva con il passare dei minuti e passa all’80’: rete tutta di Dovbyk, che si libera di Baschirotto e poi trafigge Falcone su un suo palo, dopo aver vinto anche il duello con un Gaspar fin lì impeccabile. E’ il guizzo che decide la gara: la Roma dunque coglie la settima vittoria consecutiva, mentre il Lecce non vede ancora la luce in fondo al tunnel della sua crisi.

Foto: Instagram Roma