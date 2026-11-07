La Roma travolge il Sassuolo (3-0): Hermoso e Mora decisivi, autogol di Walukiewicz

07/11/2026 | 22:42:21

La Roma vince la terza partita consecutiva in campionato, battendo per 2-0 il Sassuolo. Il dominio dei giallorossi è iniziato sin dai primi minuti del primo tempo. La prima grande occasione per i padroni di casa è arrivata infatti al 12′, con un colpo di testa di Balerdi, salvato sulla linea di porta da Caleta-Car. Al 27′ Hermoso sblocca la partita con un sinistro sotto la traversa, portando in vantaggio la Roma. Pochi minuti dopo, al 30′, i giallorossi raddoppiano: il tiro di Malen viene deviato da Walukiewicz che segna quindi l’autogol. Le due squadre tornano così negli spogliatoi sul punteggio di 2-0.

La Roma non si ferma e continua ad attaccare anche nel secondo tempo, trovando al 58′ la rete del 3-0 con Rodrigo Mora, che, su assist di Malen, insacca il pallone nell’angolo destro della porta. Da quel momento il ritmo della partita cala, con la Roma che mantiene il controllo del possesso palla fino al fischio finale, che sancisce la vittoria dei giallorossi per 3-0.

Foto: X Roma