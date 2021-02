La Roma sui social: “35 anni fa la cinquina di Pruzzo all’Avellino”

La Roma sui propri profili social ha ricordato la cinquina di Roberto Pruzzo segnata contro l’Avellino. Era il 16 febbraio 1986.

Era la serie A 1985/1986, la Roma ospita l’Avellino all’Olimpico. Nulla da fare per i lupi allenati da Tomislav Ivic, che si inchinarono alla Roma di Sven Goran Eriksson e al suo bomber, Roberto Pruzzo autore di una storica cinquina ai danni dell’Avellino. Un record quello di Pruzzo, ma non assoluto, visto che il baffuto attaccante eguagliò Hamrin, autore di una cinquina in una gara del 1964, un Atalanta – Fiorentina finita 1-7. Record raggiunto molto più recentemente dal laziale Miroslav Klose. Il tedesco fece 5 gol nel 2013, in un Lazio-Bologna finito 6-0. Gli irpini chiusero quella stagione con l’ottava salvezza di fila ma quella sconfitta minò molte certezze dei biancoverdi verso il traguardo prefissatosi.

Tabellino:

Roma 5-1 Avellino. Stadio Olimpico, 16 febbraio 1986

Marcatori: 17′ Pruzzo (R), 27′ Ramon Diaz (A), 58′ Pruzzo (R), 69′ Pruzzo (R), 86′ Pruzzo (R), 89′ Pruzzo (R).

🖐️👨 Sono passati 35 anni dalla cinquina di Roberto Pruzzo all’Avellino 👏#ASRoma pic.twitter.com/86xReRxG0M — AS Roma (@OfficialASRoma) February 16, 2021

Foto: twitter Roma