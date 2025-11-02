La Roma spreca, il Milan no: Pavlovic decide i primi 45′

02/11/2025 | 21:36:57

Il Milan di Allegri chiude in vantaggio il primo tempo. I primi 20 minuti a San Siro sono dominati dalla squadra di Gasperini, che crea diversi pericoli ai padroni di casa. Prima ci prova Cristante da fuori con una conclusione però poco potente. Una palla gol finisce sulla testa di Ndicka, a pochi centimetri dal vantaggio. Ci prova poi Dybala, la conclusione finisce sul fondo e i rossoneri si salvano. Crescono poi i rossoneri, con la prima vera palla gol che vale il gol del vantaggio. Grande sgroppata di Leao che fa secca la difesa giallorossa e poi serve Pavlovic che da pochi passi fa 1-0.

foto x roma