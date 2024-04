La Roma si prende il primo round contro il Milan: a San Siro decide l’incornata di Mancini (1-0). Traversa di Giroud

La Roma passa a San Siro contro il Milan: 1-0, decide la rete di Mancini. Prima chance per il Milan. Tijjani Reijnders calcia col sinistro da fuori dopo un bello scambio, Svilar devia la sfera. Al 16′ i rossoneri rischiano molto su un’azione dalla destra, conclusa da El Shaarawy e deviata da Gabbia. Maignan, però, vola e manda in angolo. Al 17′ si sblocca la gara. E a colpire è, ancora una volta, Gianluca Mancini: solissimo in area di rigore, il centrale stacca perfettamente su cross da corner di Dybala e insacca alle spalle di Maignan. Ma non sono mancate le polemiche. Il gol di Gianluca Mancini è arrivato su un calcio d’angolo che ha generato le proteste della panchina del Milan che ha portato l’ammonizione per il tecnico Pioli. L’allenatore rossonero, infatti, reclamava un fuorigioco di Lukaku proprio nell’azione che ha portato al corner per i giallorossi. Il Milan alza subito la testa e si palesa dalle parti di Svilar con un colpo di testa di Loftus, ma Lukaku salva sulla linea due volte, respingendo la sfera lontano dall’area. All’ora di gioco ci prova la Roma: Pellegrini calcia col sinistro da posizione defilata, ma la sfera finisce di poco a lato alla sinistra di Maignan. Alza il proprio baricentro il Milan. E dopo aver impegnato Svilar con i tentativi di Reijnders e Adli, all’87’ arriva la grande occasione per riportare il punteggio in parità: Chukwueze salta l’uomo sulla destra, la mette in mezzo e il francese colpisce la traversa da due passi, solo davanti a Svilar. Termina così a San Siro, la Roma si prende il primo round dei quarti di finale di Europa League.

Foto: Instagram Mancini