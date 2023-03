La Roma si immola a San Sebastian e vola ai quarti di Europa League (0-0)

La Roma vola ai quarti di finale di Europa League! I giallorossi difendono il doppio del vantaggio: termina 0-0 al San Sebastian contro la Real Sociedad. Partono forte i giallorossi. E al 15′ arriva la prima grande occasione per sbloccare la sfida: Pellegrini, da calcio da fermo, appoggia all’indietro per Dybala che calcia a botta sicura. Sorloth interviene in spaccata e quasi batte il proprio estremo difensore: sfera che fa letteralmente la barba al palo. Al 22′ arriva la risposta dei padroni di casa, ma Smalling sventa il tiro cross di David Silva. La Real Sociedad preme sull’acceleratore, ma la difesa giallorossa si difende con ordine sventando le minacce dei baschi. Nel finale del primo tempo Smalling porta in vantaggio la Roma, ma dopo la revisione VAR, il gol viene annullato a causa di un tocco con il gomito da parte del difensore inglese. Nella ripresa partono forte gli spagnoli e, al 47′, arriva la prima occasione della ripresa per gli spagnoli ma Sorloth non inquadra la porta. Insiste la Real Sociedad. E al 68′ arriva un’altra occasione colossale per i baschi: Oyarzabal piomba sul corner battuto da Mendez costringendo Rui Patricio al miracolo, sulla respinta dell’estremo difensore giallorosso, lo spagnolo ci riprova ma incredibilmente colpisce in pieno la traversa. Gli uomini di Alguacil ci provano fino al fischio finale, ma col passare dei minuti si affievoliscono le speranze di riuscire a trovare un varco nella difesa degli uomini di José Mourinho. Nervosismo nel finale di partita tra Smalling e Carlos Fernandez, con il centravanti spagnolo che viene espulso dall’arbitro Kovacs per doppia ammonizione. Termina così 0-0 a San Sebastian, la Roma vola ai quarti di finale di Europa League.

Foto: Instagram Roma