La Roma scappa sul 3-1, ma la Juve non muore mai. Gatti al 93′ salva i bianconeri: è 3-3 all’Olimpico

01/03/2026 | 22:41:02

Gara folle all’Olimpico tra Roma e Juventus. La compagine giallorossa, avanti 1-0 e poi 3-1, non sfrutta la chance e viene rimontata dalla Juventus che chiude 3-3 con un gol di Gatti al 93′.

Al 4′ prima chance clamorosa della Roma. Perin sbaglia il rinvio, si invola Pisilli che calcia, para il portiere juventino, sulla respinta, a porta vuota Pellegrini calcia alto. Risponde la Juventus che con il passare dei minuti, prende campo, mettendo apprensione alla difesa romana. Al 12′, buona chance per Yildiz, destro dal limite, palla alta.

Al 24′, chance clamorosa per la Roma. Sponda di Mancini in mezzo per Malen che prende il tempo a Bremer, destro dell’olandese, Perin di faccia in uscita salva la rete.

Risponde la Juventus, al 33′. Cross di Kalulu, colpo di testa di McKennie, palla che sfiora il palo.

Al 39′, la Roma la sblocca. Recupera palla Pisilli su Kalulu, palla per Wesley, destro a giro del brasiliano, palla in rete, Roma in vantaggio.

Risponde la Juve, destro anche di David, palla alta. Il primo tempo finisce 1-0 per i giallorossi.

Al 47′ immediato pareggio della Juventus. Punizione per i bianconeri, crossa Koopmeiners, Bremer spizza per Conceicao che fa partire una voleé clamorosa di sinistro. Svilar battuto, palla nel sette. 1-1 all’Olimpico.

Risponde la Roma. Al 54′, calcio d’angolo, cross in mezzo, irrompe Ndicka per il 2-1 della Roma. Difesa della Juve in bambola.

Al 65′ arriva il tris della Roma. Koné lancia Malen sul filo del fuorigioco, l’attaccante si presenta davanti a Perin e lo batte per il 3-1 giallorosso.

Juve al tappeto, ma che non molla. Spalletti si gioca la carta Boga, con Zhegrova. Proprio i nuovi costruiscono la rete. Palla in mezzo dove Yildiz va a saltare di testa, sfera che arriva a Boga che non sbaglia. Prima rete in maglia bianconera per Boga.

La Juve ci prova fino alla fine. Al 93′ punizione Juve. Cross di Zhegrova, spizza McKennie, Gatti irrompe e insacca il 3-3. Finale clamoroso. Finisce 3-3 all’Olimpico, la Roma poteva ammazzare la Juve ma non lo fa. Giallorossi che salgono a 51 punti, la Juve sale a 47, ma occhio al Como che ora quinto a 48, a -3 dalla Roma.

Foto: sito Juve