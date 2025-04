La Roma sbanca San Siro con Soulé e aggancia il quarto posto: 1-0 all’Inter. Sorride il Napoli

Colpo della Roma a San Siro: 1-0 all’Inter, decide la rete di Soulé. I giallorossi sbloccano la gara al 22′ la rete di Soulé che sfrutta un flipper in mezzo all’area dell’Inter e brucia Sommer in uscita. Nulla cambia nella ripresa, perché se è vero che l’intenzione sarebbe quella di mettere pressione, le uscite in contropiede della Roma potrebbero portare a guai peggiori: Pellegrini viene servito da Svilar e arriva fino al limite dell’area cercando Soulé, ma con Darmian bravo a sporcarne la traiettoria. La prima occasione vera viene prodotta da Dumfries, entrato da pochissimo, che sbuca dietro Angelino e di testa impegna Svilar che, di fatto, se la trova in mano. Invece a metà secondo tempo è Barella, imbeccato da Lautaro, ad avere il pallone del pareggio, scaricando il diagonale fuori dai pali, un errore quasi sorprendente. La gara si apre, Dovbyk viene stoppato da Acerbi, Calhanoglu non va distante dall’incrocio con un destro dal limite. Termina così 0-1, colpo della Roma a San Siro. E il Napoli sorride.

