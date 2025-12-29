La Roma risponde alle avversarie e si riprende il quarto posto: Genoa battuto 3-1

29/12/2025 | 22:44:57

La Roma risponde alle dirette avversarie, vincendo 3-1 sul Genoa e riprendendosi il quarto posto. Scavalcata di nuovo la Juventus. Primo tempo esaltante della Roma, che annichilisce il Genoa. La sblocca Soulé al 14′. Errore difensivo di Vasquez che innesca l’argentino che entra in area e insacca la rete dell’1-0. Il raddoppio con Koné al 19′. Il centrocampista ritrova il gol dopo un anno e mezzo. Al 31′ tris giallorosso con Ferguson che in maniera caparbia si va a prendere la rete che chiude la gara già dopo mezz’ora. Roma che va vicino con Dybala anche al quarto gol, 4-0 che arriva anche con Koné, ma era fallo del francese.

Primo tempo che si chiude con la Roma avanti 3-0 sul Genoa. Nella ripresa, gestione della Roma, senza problemi, il Genoa prova a creare qualcosa ma davvero poca roba. L’unica cosa degna di nota è l’infortunio di Soulé che deve uscire al 56′. Entra El Shaarawy. Roma che gestisce, sussulto finale del Genoa con Ekhator che trova, con una deviazione, la rete della bandiera. La Roma vince 3-1, sale a 33 punti e si riprende il quarto posto, scavalcando di nuovo la Juventus che è a 32 punti.

Foto: sito Roma