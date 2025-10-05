La Roma ribalta la Fiorentina. Bologna dilagante con il Pisa (in 10)
05/10/2025 | 15:51:54
Conclusi i primi tempi delle gare delle 15 in Serie A. Bellissima partita a Firenze dove la Roma conduce 2-1.
I viola partono forte, al 14′ assist di Nicolussi Caviglia per il primo gol di Kean in campionato. Ma la Roma quest’anno non concede regali e la ribalta in pochi minuti. Soulé al 22′ trova il pareggio con un bellissimo sinistro a giro, al 30′ arriva il 2-1 di Cristante, corner di Soulé, il centrocampista anticipa tutti di testa sul primo palo. Fiorentina vicina al pareggio con un palo di Kean nel finale di tempo.
Al Dall’Ara di Bologna, i padroni di casa in spolvero contro il Pisa. Secco 3-0 al 45′. La sbocca Cambiaghi al 24′ con una bella azione corale. Al 36′ resta in 10 il Pisa per il rosso a Toiurè per un fallo da ultimo uomo e chiara occasione da gol. Dalla punizione, calcia Moro che insacca il 2-0 al 38′. Al 40′ arriva il tris di Orsolini.
Foto: sito Roma