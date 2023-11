La Roma ribalta il Lecce dal 91’ al 94’: prima Azmoun, poi Lukaku (2-1)

La Roma la ribalta nel finale: 2-1 al Lecce, decidono le reti di Azmoun al 91′ e Lukaku al 94’’ successo di tutto nei primi 5 minuti della sfida: dopo pochi secondi occasione enorme per Dybala di andare in vantaggio, ma l’argentino vede la propria conclusione deviata in modo quasi impercettebile da Baschirotto in corner. Dopo 4 minuti di check VAR, ecco che viene assegnato il calcio di rigore in favore della Roma: dal dischetto però Lukaku calcia malissimo, favorendo la parata di Falcone e sprecando l’occasione di mettere in discesa la gara per la Roma. I giallorossi tengono il gioco in mano, il Lecce prova a colpire in contropiede. Ma sono gli uomini di Mourinho a sfiorare il vantaggio con Dybala, autentico protagonista di questa prima frazione di gioco. Nel finale di primo tempo si fanno vedere anche gli uomini di D’Aversa in avanti, ma senza creare particolari grattacapi a Rui Patricio. La ripresa si riapre con lo stesso rullino del primo tempo con Falcone ancora protagonista con una grande Ripartenza micidiale dei salentini all’Olimpico di Roma, con Banda che disorienta col cambio di passo Mancini e serve al centro l’inserimento del compagno di squadra Almqvist, tiro immediato dello svedese e Rui Patricio non può davvero nulla. Giallorossi di casa costretti a inseguire dopo un primo tempo sostanzialmente dominato in lungo e in largo. La Roma va a caccia del pareggio rigettandosi in avanti. E arriva nei minuti di recupero con Azmoun che in terzo tempo compie un grande colpo di testa. Ma non è finita. La Roma ci crede e trova anche la rete del vantaggio con Lukaku al 94′. Termina così all’Olimpico, la Roma vince 2-1 contro il Lecce.

Foto: Instagram Roma