La Roma rialza la testa: poker al Lecce, Fonseca ritrova la vittoria in A dopo oltre un mese

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, la Roma ritrova la vittoria e rialza la testa. La squadra di Fonseca batte all’Olimpico il Lecce con un perentorio 4-0: Under sblocca la contesa su assist di Mkhitaryan, che poi raddoppia lanciato da Dzeko; il bosniaco arrotonda nella ripresa, prima del gol di Kolarov che la chiude. Gli uomini di Liverani cadono dopo tre vittorie di fila; un successo, quello dei giallorossi, che mancava in campionato dallo scorso 19 gennaio e che permette alla Roma di portarsi a -3 dal quarto posto occupato dall’Atalanta, che deve però recuperare la sfida contro il Sassuolo.

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.45 Brescia-Napoli 1-2 (Chancellor – Insigne, Fabian Ruiz)

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00 Bologna-Udinese 1-1 (Palacio – Okaka)

Ore 18.00 Spal-Juventus 1-2 (Petagna – Ronaldo, Ramsey)

Ore 20.45 Fiorentina-Milan 1-1 (Pulgar – Rebic)

Domenica 23 febbraio

Ore 12.30 Genoa-Lazio 2-3 (Cassata, Criscito – Marusic, Immobile, Cataldi)

Ore 15.00 Verona-Cagliari rinviata

Ore 15.00 Torino-Parma rinviata

Ore 15.00 Atalanta-Sassuolo rinviata

Ore 18.00 Roma-Lecce 4-0 (Under, Mkhitaryan, Dzeko, Kolarov)

Ore 20.45 Inter-Sampdoria rinviata

Classifica: Juve 60; Lazio 59; Inter 54; Atalanta 45; Roma 42; Napoli, Milan 36; Verona, Parma 35; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo, Fiorentina 29; Torino, Udinese 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Twitter ufficiale Roma