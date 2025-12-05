La Roma riabbraccia Angelino: via libera dei medici, torna in gruppo

05/12/2025 | 11:13:46

La Roma recupera Angelino. Come quanto riportato da Vocegiallorossa.it, il terzino spagnolo ha finalmente ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo, dopo oltre due mesi di stop che lo avevano costretto ai margini della squadra. Con la Roma in questa stagione ha collezionato appena 5 presenze in Serie A, per un totale di 392 minuti, senza gol né assist. In Europa League non è mai sceso in campo. La sua ultima partita risale al 28 settembre.

Foto: Instagram Angelino