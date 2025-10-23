La Roma regala un tempo al Viktoria Plzen che vince 2-1 all’Olimpico. Dybala non basta ai giallorossi

23/10/2025 | 22:54:21

La Roma perde clamorosamente 2- 1 allo stadio Olimpico contro il Viktoria Plzen. Primo tempo da dimenticare per la compagine di Gasperini che compromette la gara. Un ko pesante visto che i giallorossi già venivano da una sconfitta interna.

In 2 minuti tracollo giallorosso. Al 20′ Adu porta in vantaggio il Viktoria Plzen. Grande azione personale del ghanese, in grado di sverniciare in velocità il giovane Ziolkowski e andare a realizzare l’1-0 a tu per tu con Svilar. Al 22′ il raddoppio ospite, Cheick Souaré con un mancino velenoso beffa Svilar dalla distanza, è 2-0 per il Viktoria Plzen dopo 22 minuti.

Nella ripresa, Gasperini è costretto subito a togliere Koné per un problema alla caviglia. Entra Pisilli. La Roma tenta subito di rientrare in partita. Proprio Pisilli al 54′ si procura un calcio di rigore. Dybala non sbaglia dagli 11 metri. L’Olimpico spinge i giallorossi. Roma che costruisce diverse chance per pareggiare. Dybala nei minuti di recupero sfiora il 2-2. Non basta alla Roma che esce sconfitta 2-1 e resta a soli 3 punti in classifica.

Foto: sito Roma