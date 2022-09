La Roma raccoglie meno della metà di quanto produce. Il dato che lo conferma

In casa Roma i conti non tornano. La squadra di Mourinho guida, infatti, la classifica stagionale di Expected Goals (reti che si dovrebbero segnare in una partita in base ai tiri in porta effettuati), con una media di 17.51 e un totale di grandi occasioni create che si assesta a quota 20. Peccato che le reti fatte dai giallorossi sino appena 8. Un numero bassissimo se confrontato con la mole di occasioni create. Un “deficit” che, se nelle sfide vinte contro Salernitana e Cremonese non aveva pesato più di tanto, adesso inizia a essere un fattore anche in termini di punti conquistati. L’esempio perfetto e più recente è descritto dalla gara persa all’Olimpico contro l’Atalanta. Dando un’occhiata agli Expected Goals, la Roma ha realizzato un punteggio di 3,28 contro appena lo 0,14 della Dea, che però è tornata a casa con i tre punti in tasca. La sterilità offensiva della squadra si rende ancor più palese guardando ai numeri degli attaccanti: 2 gol per Abraham, 3 per Dybala. Belotti, Shomurodov, Zaniolo ed El Shaarawy sono ancora fermi a 0 in campionato.

Foto: Twitter Roma