La Roma perde, Mourinho lancia la medaglia del secondo posto. E non è la prima volta

Finale amara per la Roma, sconfitta ai calci di rigori dal Siviglia dopo gli errori decisivi di Ibanez e Mancini. E il disappunto di José Mourinho è evidente agli occhi di tutti, come dimostra il post partita. Ma non solo. l’allenatore della Roma dopo la sconfitta ai rigori contro il Siviglia: durante la premiazione, dopo aver ricevuto la medaglia degli sconfitti, lo Special One se l’è sfilata e l’ha lanciata sugli spalti.

Un gesto a cui non è nuovo il tecnico giallorosso. Infatti, José Mourinho fece lo stesso nell’agosto 2015, quando deluso dopo la sconfitta del suo Chelsea contro l’Arsenal di Wenger in Community Shield. Il tecnico portoghese, dopo la premiazione, non salutò l’allenatore avversario e avvicinandosi agli spogliatoi e lanciò la medaglia dei “secondi” a qualcuno sugli spalti.

Foto: Instagram Roma